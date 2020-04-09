شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن موضوعات الأبحاث المقررة على سنوات النقل والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس 9 أبريل 2020 لعرض موضوعات المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع.

ويمكن للطلاب الإطلاع على مواضيع البحث خلال الرابط التالى.

https://bit.ly/2Rqm7RL

المكتبة الإلكترونية: https://study.ekb.eg

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منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت الفئات واسنوات الدراسية المستثناه من إجراء مشروع بحث والذى تم اعتماده بديلا للامتحان التقليدى بعد توقف الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، أنه أولى الصفوف الدراسية التى لا تقدم بحثا هم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العامة، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم نهاية الترم على التابلت من المنازل فى المقرر الدراسى من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد تعليق الدراسة، مؤكدة أنه لا بديل للطلاب عن دخول الامتحان بشكل إلكترونى، على أن يتم استثناء طلاب المنازل والسجون والمستشفيات حيث يتقدم الطلاب بأبحاث نظرا لصعوبة عقد امتحان إلكترونيا لهم فى ظل الظروف الراهن.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أيضا لن يقدم الطلاب بحثا فيها، وإنما يؤدى الطلاب الامتحانات فى لجان السير مع تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة، فى المنهج الدراسى من بداية الترم الأول حتى موعد توقف الدراسة بالترم الثانى وهو 15 مارس، مشددة على أنه لا نية لتأجيل الامتحانات حتى هذه اللحظة حيث تعقد فى موعدها 7 يونيو المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية أيضا يؤدون الامتحان فى لجان السير فى المقررات الدراسية منذ العام الدراسى حتى منتصف مارس الماضى، إضافة إلى طلاب السنوات الاخيرة فى الشهادات الدولية سيتم تحديد آلية تقييمهم مع جهات الاعتماد الدولية.

وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة لطلاب وصفوف النظام الجديد فى التعليم من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى، يتم تقييمهم من خلال استمارة التقييم المتعمدة فى منهج الترم الثانى حتى موعد توقف الدراسة، موضحة أنه يستطيع الطلاب استكمال المنهج مع أولياء أمورهم فى المنزل.