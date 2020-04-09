شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقتل "بقال" بسبب الخلاف على 85 جنيها اشترى بها "سلع شكك" في السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عامل صاحب محل "بقالة" في مدينة السلام بضربه بزجاجة على رأسه، بسبب "الشكك"، حيث اشترت زوجة المتهم سلعا غذائية بمبلغ 85 جنيها، وامتنعت عن دفعها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور التحقيق.

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بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من المستشفى بوصول "ع س" 40 سنة صاحب محل سوبر ماركت، جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة جار المجنى عليه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أحضر على أثرها المتهم زجاجة مياه غازية وضرب بها المجنى عليه على رأسه وسقط غارقا في دمائه .

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبمعاينة جثة المجنى عليه تبين إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى، حيث أشارت التحريات إلى أن سبب الواقعة أن المتهم مديون للمجنى عليه بمبلغ 85 جنيها اشترى بها سلعا غذائية ومستلزمات منزل وطلب منه مهلة لتسديد تللك الأموال.