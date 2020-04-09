شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة شيطان.. ماحدش يبيع مخدرات هنا.. قصة شهيد شهامة عين شمس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، تتناول قصة "شهيد شهامة" جديد فى منطقة عين شمس بالقاهرة، فقد حياته بعدما تصدى لتجار مخدرات حاولوا بيعها أمام منزله.

ويعرض البرنامج لقاء مع والدة القتيل، ولقاء مع شهود العيان الذين عاصروا الحادث من مسرح الجريمة، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.

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برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضى"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذى حسن مجدى، ومن إخراج شادى أبو الحسن.