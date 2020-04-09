شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 4 آلاف حالة تعد على أراضى الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي .

وأعلن شعراوى، في بيان اليوم، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 1641 حالة ازالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة ازالة لتعديات علي الأراضى الزراعية وذلك منذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدى على أراضى وأملاك الدولة ومخالفات مبانى .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه السيد رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وأضاف شعراوى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع علي مدار اليوم مع الوزارة كافة الجهود المبذولة بمحافظات الجمهورية المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى ، مطالبًا المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات .



إزالة تعديات على أملاك الدولة (1)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (2)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (3)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (4)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (5)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (6)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (7)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (8)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (9)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (10)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (11)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (12)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (13)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (14)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (15)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (16)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (17)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (18)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (19)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (20)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (21)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (22)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (23)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (1)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (2)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (3)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (4)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (5)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (6)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (7)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (8)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (9)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (10)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (11)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (12)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (13)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (14)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (15)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (16)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (17)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (18)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (19)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (20)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (21)



إزالة تعديات على أملاك الدولة (22)

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