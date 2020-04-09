شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الضرائب ترفع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار الضرائب برفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

رئيس الوزراء: نتصدى بكل قوة لمحاولات البناء المخالف والإزالة فورية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأي

ننشر أسماء 41 طفلا وشابين مصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل بقنا

أصيب 41 طفلا، وشابين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بها عمال على الطريق الصحراوى الغربى بعد كمين الكرنك، اتجاه سوهاج مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، و تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة 41 طفل، وشابين، فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة عمالة على الطريق الصحراوى الغربي، بعد كمين الكرنك اتجاه سوهاج فى مركز أبوتشت، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام.





الحكومة تنفى بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة القوي العاملة، أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفاترئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة.

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيه رسائل طمأنة للشعب المصري

تتلاشى أمامها اي محاولات لإثارة الفزع والرعب ، تحدث بثبات مرات عديدة ، وأصدر حزمة من القرارات هدفها أولًا وأخيرا مصلحة المواطن ، هذا بخلاف جمله الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمحاصرة انتشار الفيروس ، تطرق الرئيس لقطاعات عديدة كانت اكثر تأثرا بالأزمة بداية من الجيش الأبيض الموجود علي خط المواجهة الأمامى





الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بوباء كورونا إلى 74 حالة

أعلنت وزارة الصحة بالإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات إثر انتشار فيروس كورونا إلى 74 بعد وفاة مُسن فى دار للرعاية.

وذكرت الوزارة أن المُسن 86 عامًا كان يرقد فى دار لرعاية المسنين بمستشفى بوريا فى طبريا، مشيرة إلى أنه كان يعانى من عدة أمراض سابقة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى نحو 10 آلاف، منذ بدء انتشاره، بينهم نحو 150 بحالة خطيرة، فيما تعافى نحو 800 شخص.





القوات البحرية تتسلم اليوم الغواصة الثالثة الجديدة من ألمانيا

تتسلم القوات البحرية المصرية، صباح اليوم ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (‪s43)، وذلك بمدينة كيل الألمانية.

وتعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة ‪ s43فى مايو 2019.

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عزل عمارتين فى منطقة زمزم ببورسعيد بعد اكتشاف حالتى إصابة بكورونا

قام اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بتنفيذ إجراءات تطبيق العزل المنزلى على سكان عمارتين بمنطقه استكمال زمزم بحى الضواحي بعد اكتشاف حالتى إصابة بفيروس كورونا وذلك بحضور اللواء إبراهيم حسن مأمور قسم شرطة الضواحى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى تصريحات صحفية بأنه تم غلق مداخل العمارتين 137 و 138 بمنطقه استكمال زمزم بواسطة الأمن والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أو الاختلاط بالآخرين طوال فترة العز ل المنزلى والتى ستستمر 14يوما.

وأوضح للسكان أنه سيتم تلبية كافه احتياجاتهم المعيشية بالكامل من طعام وشراب والتنسيق مع جهات أعمالهم لاعتبار فتره العزل أجازه مدفوعة الأجر إلى جانب التواصل مع مديرية التعليم لتلبية احتياجات الطلاب وتسهيل اى إجراءات خاصة بالامتحانات.

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

يبدأ طلاب النقل والشهادة العامة من اليوم الخميس إعداد البحث والذى يعتبر بديلا للامتحان التقليدى بعد أن تم اعتماد البحث بديلا عقب توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويقوم الطلاب بإعداد البحث بعد إتاحة قائمة المشروعات وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني الخميس 9 أبريل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو المقبل.

إصابة 43 طفلا فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بقنا

أصيب 43 شخصا، أغلبهم من الأطفال، صباح اليوم الخميس، فى انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة اليومية، بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 43 شخصا أغلبهم من الأطفال فى انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة المفرطة، بجوار كمين مدينة أبو تشت بشمال قنا، وأصيبوا الركاب بكدمات وجروح وسجحات بسيطة، جرى نقلهم لعدد من مستشفيات شمال قنا وأغلبهم بحالة مستقرة.

"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: درجات الحرارة غير مستقرة

حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من ارتداء الملابس الصيفية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انخفاض درجات الحرارة، موضحا أن الملابس يجب أن تكون شتوية بشكل أكبر فى الوقت الحالى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن درجات الحرارة غير مستقرة وتشهد ارتفاعا وانخفاضا خاصة فى فترات الليل والساعات الأولى من الصباح خاصة لمن يخرجون مبكرا فى بداية النهار، موضحا أنه عقب "شم النسيم" مع نهاية الشهر الجارى سوف تستقر درجات الحرارة ويمكن تخفيف الملابس.

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية على المنصة الإلكترونية

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية على التابلت من المنازل، دون مشكلات تقنية، حيث دخل الطلاب على المنصة التعليمية.

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة "واجبة السداد"

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ تهيب المصلحة بالسادة الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، حيث أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات ، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم .

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

كشف الموقع الطبى Medscape أن أعراض فيروس كوروناCOVID-19 ، المعروفة كالسعال والحمى وضيق التنفس أقل شيوعًا لدى الأطفال عن البالغين، وفقًا بما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC.

وقال الموقع من بين مرضى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا فى الولايات المتحدة، كان هناك 73% لديهم عرض واحد على الأقل من 3 أعراض، مقارنة بـ93% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، وذلك بناء على التحليل الأولى لـ149.082 حالة تم الإبلاغ عنها حتى 2 أبريل.

وقال التقرير كانت الحمى موجودة في 58% من مرضى الأطفال، وهى أكثر العلامات أو الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا، مقارنة مع السعال بنسبة 54% وضيق في التنفس بنسبة 13%.

الأوقاف: لا صلاة للجمعة غدا فى المساجد.. وإنهاء خدمة من يخالف القرار

أكدت وزارة الأوقاف مجددًا على أنه أن صلاة الجمعة غدًا، ستؤدى ظهرًا فى المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة فى أى مكان، مسجد أو استوديو أو غير ذلك، أو إذاعتها مسجلة دفعًا لأى التباس.

وشددت وزارة الأوقاف فى بيان سابق على جميع العاملين بها، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، اليوم، عن بعض الإجراءات التى اتخذت فى إطار جهود الاستجابة المستمرة لوباء فيروس كورونا COVID-19، وقد أصدرت (FDA ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسائل تحذير إلى 3 بائعين لمنتجات فيروس كورونا COVID-19 المزيفة، كجزء من جهودها لحماية الأشخاص والحيوانات الأليفة.