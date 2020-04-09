شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب: المخالطون للممرض المصاب بكورونا حالتهم سلبية والعمل منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، إن قسم العيادات والاستقبال بالمعهد يستقبلون المرضى بشكل طبيعي.

وتابع أسامة في تصريحات اليوم أن المعهد بعد اكتشاف ممرض مصاب بكورنا أمس قام بسحب عينات من المخالطين وجميعها سلبية، لافتا إلى إعطاء المعهد لكل المخالطين إجازة لمدة 14 يوما.



وأضاف لـ"الخليج 365": عدد الأطباء قليل نظرا للإجازة ولكن المعهد مستمر فى العمل وفقا الإمكانيات المتاحة.

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وأكد مدير معهد القلب أن المعهد سيقوم بسحب 20 عينة اليوم فى المعامل المركزية، يأتى ذلك فى إطار حرص المعهد على التأكد من سلامة الأطقم الطبية المتعاملة مع المرضى.



جدير بالذكر أن معهد القلب اكتشف ممرضا بالمعهد مصابا بفيروس كورونا انتقلت له العدوى عبر مريضة فى مستشفى مبرة مصر القديمة، والتى مرت بالمعهد الأسبوع الماضى "للطوارئ".

تم نقله على الفور لمستشفى العزل، وتقرر العزل المنزلى لكافة الأطباء والطاقم المخالط، كما تم تعقيم المبنى وتطهيره، لافتة إلى تعقيم المكان بشكل دورى لأنه إجراء احترازى وزيادة طمأنة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

