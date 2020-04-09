شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية تكشف أسباب نقل "كورونا" داخل مركز مجدى يعقوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية داخل مركز مجدى يعقوب لـ"الخليج 365"، أن سبب نقل عدوى فيروس كورونا إلى مركز القلب في أسوان، هو وجود سيدة مريضة بالقلب قادمة من محافظة البحيرة مركز حوش عيسى، برفقة زوجها، لتلقى العلاج بمركز أسوان، ما أدى إلى إصابة 3 آخرين من العاملين بأمن المركز.
وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الحالات تم نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج اللازم، مشيراً إلى أن المركز قام بعمل فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .
وكان مركز القلب بأسوان، قال إنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، منهم 3 يعملون فى طاقم الأمن ومريض وأنه تم عزل جميع المناطق التى وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين تماشيا مع الإرشادات العالمية والمحلية.
وأوضح المركز فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه قام بفحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .
وأكد المركز فى بيانه، حرصه على تقديم خدماته للمرضى وذوى الحالات الطارئة وغير المستقرة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الفريق الطبى وجميع العاملين، وأوضح المركز انه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، منذ بدء ظهور فيروس كورونا فى مصر .
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