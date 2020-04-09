شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مشروع رفع كفاءة طريق «بنها- المنصورة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق «بنها / المنصورة»، بطول 73 كم وإنشاء عدد 5 كباري لحل التقاطعات السطحية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وتفقد «الوزير» القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 75%، والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري اسنيت قبل نهاية مايو المقبل، وانتهاء المشروع بالكامل نهاية يونيو المقبل خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بكوبري اسنيت والانتهاء من تنفيذ الأربعة كباري الأخرى وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور(بلغت نسبة تنفيذ الـ5 كباري 95.2%) مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

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وأشار إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا إلى أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات.

وأضاف وزير النقل أن مشروع تطوير طريق (بنها / المنصورة) يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، لافتا إلى أنه سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وشدد «الوزير» على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيدا بحرص العامل المصري على استكمال مشروعات التنمية التي تخدم المواطن المصري.

وعقب الجولة، توجه وزير النقل لمتابعة أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي، والذي تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، وبلغت نسبة تنفيذه 75٪، ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه «المنصورة- دمياط» بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق، كما يقع هذا الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020.

وزير النقل يتفقد اعمال تطوير طريق بنها- المنصورة بطول 73كيلو متر