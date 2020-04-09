شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عمليات التطهير بميناء الإسكندرية لمكافحة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للمباني والشوارع والأرصفة والساحات، والسفن، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩).

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا، وذلك من منطلق المسؤولية الإجتماعية للميناء تجاه العاملين والمتعاملين، وفي إطار خطة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تكفل وقاية المصريين .

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وأكد «الغندور» أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وجه بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المرافق بالميناء، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين .

وأشار المتحدث الرسمي باسم الميناء، إلى أن أعمال التعقيم الوقائي تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المباني والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات، والبضائع والشاحنات، والسيارات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة، وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية، وما يناسب السلع والبضائع، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأي عدوى.

وأضاف «الغندور» أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود التي يقوم بها المختصين في الميناء للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد منذ ظهوره في العالم.

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية لمكافحة كورونا

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية لمكافحة كورونا

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية لمكافحة كورونا

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية لمكافحة كورونا