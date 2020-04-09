شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50 جنيها ويمكن غسله.. الأوقاف تنتج قناع وجه شفاف للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن إنتاج قناع وجه شفاف للحماية من فيروس كورونا، والذي يقوم بتغطية الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو الكحة، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل مرة استخدام.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن القناع من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ويتكون من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش، ويتميز بالمرونة لمناسبة أحجام الوجه المختلفة، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه للقناع الواحد.

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا