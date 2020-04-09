شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تعلن إزالة ٤ آلاف حالة تعد متنوعة بالمحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وقال «شعراوى»، إن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي ١٦٤١ حالة إزالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف، و٣٧٧ حالة إزالة لتعديات على أراضي وأملاك الدولة، و١٩٨٢ حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني.

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وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجوال.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع على مدار اليوم مع الوزارة كافة الجهود المبذولة بمحافظات الجمهورية المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى.

وطالب «شعراوي»، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات