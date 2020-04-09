شكرا لقرائتكم خبر عن هل جثث ضحايا كورونا تنقل العدوى؟ منظمة الصحة العالمية تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية إن بعض المجتمعات المحلية في إقليم شرق المتوسط أعربت عن قلقها إزاء دفن ضحايا «كوفيد-19» في المدن والقرى التي يعيشون فيها، مشيرة إلى أنها حددت إرشادات بشأن «الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة كوفيد-19».

وأكدت المنظمة، أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى «كوفيد-19» بوجه عام، ومع ذلك، تنصح المنظمة العاملين، مثل العاملين الصحيين وموظفي المشرحة والقائمين على عملية الدفن، المسؤولين عن التعامل المباشر مع الجثامين باتخاذ التدابير اللازمة قبل الدفن.

وأوضحت أنه يجب على العاملين الذين يقومون بمهام تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والعباءات وحيدة الاستعمال المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين وفقاً للاحتياطات القياسية.