شكرا لقرائتكم خبر عن «بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك؟».. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية.

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جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة.