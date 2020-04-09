شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة الثانية من المعدات والجرارات التابعة لمنظومة النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الخميس، الدفعة الثانية من المعدات، والسيارات، والجرارات التابعة لمنظومة النظافة، والتي تم إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددها 12 سيارة.

وقال المحافظ: «إنه تم إعادة تأهيل المعدات بإشراف ودعم كامل من وزارة التنمية المحلية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة معدات وسيارات النظافة العاملة بمنظومة النظافة بالمحافظات من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وتفقد المحافظ الدفعة الثانية من السيارات والمعدات التي انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها والبالغ عددها 12 سيارة، منهم 5 سيارات تابعة للوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، و5 سيارات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، وسيارتين إحدهما تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين والأخرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية.

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وقال «مختار»: «إن عدد المعدات بلغت 81 جرارًا و86 سيارة من سيارات القمامة حمولات مختلفة من 5 طن إلى 20 طن، وتسلمتها الوحدات المحلية خلال الاصطفاف الشامل لجميع معدات النظافة بالاستاد الرياضي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة لهذا المشروع تبلغ 35 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف: «الدفعة الثانية من السيارات والمعدات التي يتم رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها تضم 48 سيارة، تم الإنتهاء من 12، ويتبقى 36 سيارة جاري العمل في رفع كفاءتهم وإعادة تأهيلهم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة»، وأكد محافظ الدقهلية أنه على تواصل مستمر ودائم بمسؤولي الهيئة الهندسية للانتهاء من استكمال أعمال رفع الكفاءة لباقي المعدات».

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق الكامل والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة بنطاق المحافظة عملا لإرضاء مواطني الدقهلية الذين يستحقون كل الاهتمام، والسعي المتواصل لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، خاصة ما يتعلق بالخدمات اليومية، وفي المقدمة منها خدمات النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.

رافق المحافظ خلال تفقده للسيارات والمعدات، خالد جلال، مدير إدارة المركبات بالمحافظة.

إعادة تأهيل 167 من معدات وسيارات النظافة القديمة بمحافظة الدقهلية

إعادة تأهيل 167 من معدات وسيارات النظافة القديمة بمحافظة الدقهلية

إعادة تأهيل 167 من معدات وسيارات النظافة القديمة بمحافظة الدقهلية