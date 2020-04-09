شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ١٥ مايو النموذجي: ارتفاع عدد حالات الشفاء من «كورونا» لـ٣٧ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى ١٥ مايو النموذجي، التابعة لوزارة الصحة، بإشراف طبي من كلية الطب بجامعة حلوان، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى ٣٧ حالة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.

وأكد «نجم»، في تصريح، الخميس، أن جميع فريق العمل الطبي والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطني والطبي بتفاني منقطع النظير في معالجة المصابين، في ظل استعدادات المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية كأحد مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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من جهته، أوضح الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب، أنه تم خروج ٣٧ حالة من «مستشفى ١٥ مايو والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا» بعد تماثلهم للشفاء من المرض، مؤكداً أن الطاقم الطبي داخل المستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وفريق العمل من مستشفى الطلبة والادارة الطبية بالجامعة يقومون بدور بطولي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدا بدور قيادات الجامعة والجهات المختلفة في التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى.

بدوره، أوضح الدكتور وائل عمر، المدير الطبي لمستشفى ١٥ مايو، أن المستشفى هي خط دفاع قوي بمحافظة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء ٣٧ حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج الحالات من المستشفى بعد التعافى والشفاء من المرض.