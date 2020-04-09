شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مجموعة من مقتنيات الإمبراطورة أوجيني في متحف قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة السياحة والأثار، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، بنقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا، وذلك في إطار سياسة الوزارة للاستفادة من القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وإعادة توظيفها.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذه المقتنيات عبارة عن طقم أنتريه يتكون من عدد من الكراسي والكنب، كان أعده الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس، ثم آل ملكية هذا الطقم لاحقا لأبناء الخديوي، مشيرا إلى أن تلك القطع هي عهدة وزارة الأوقاف، وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.