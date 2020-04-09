شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل البرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً لطيف على جنوب الصعيد، بارد على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة على باقي الأنحاء.

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كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، ومثيرة للرمال والاتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وهناك شبورة مائية صباحا على الوجه البحري.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14–21»، الإسكندرية «14– 19»، قنا «17- 26»، الأقصر «17- 27»، أسوان «18 – 28».