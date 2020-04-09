شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف «فهمي»، في تصريح، الخميس، أن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفات البناء التي تم رصدها في كل من المجاورة 2 بالحى ١٦والمجاورة ٤ بالمدينة، وذلك لمخالفة البناء للتراخيص الصادرة للقطعتين. َ

وشدد رئيس الجهاز على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات، وكذا الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه لاستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب المخالفات.