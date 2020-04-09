«الصحة» تُقدم نصائح مهمة للمسنين وأصحاب الحالات المرضية الكامنة للوقاية من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصائح مهمة للمسنين والأشخاص ذو الحالات المرضية الكامنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩». Advertisements وأوضحت وزارة الصحة أن على المسنون والأشخاص ذو الحالات المرضية الكامنة المحافظة على الأنشطة الروتينية والجداول الزمنية بقدر الإمكان. وأضافت: احرص على القيام بأنشطة جديدة في بيئة جديدة، مثل، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتنظيف، والغناء، المهام اليومية، الرسم.

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