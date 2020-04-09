شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قراراً من جامعة الأزهر بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء تعليق الدارسة بسبب وباء ڤيروس كورونا المستجد، وبناءً على موافقة رئيس جامعة الأزهر، تحت تصديق مجلس الجامعة، وحرصًا على مصلحة الطلبة وحسن سير العملية التعليمية، أعلنت جامعة الأزهر عن عدة إجراءات لتطبيقها على الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠م فقط، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية

المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عبر منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

١- إلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية وإضافة درجاتها إلى درجات الامتحانات التحريرية لهذه المقررات.

٢- إلغاء امتحان شفهي القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.

٣- إلغاء امتحان نصف الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠م (Med Term) وإضافة درجته إلى امتحان الفصل الدراسى الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠م، وذلك حسب لائحة كل قطاع.

٤- إلغاء البحث في المقررات التي يكلف فيها الطلبة بإعداد أبحاث، وتضاف درجته إلى درجة الامتحان التحريري.

٥- تنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء امتحانات نهاية العام وفقًا للائحة كل قطاع.

٦- تأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات جامعة الأزهر إلى ٩-٨-٢٠٢٠م ويحدد الدور الثاني لاحقًا.

٧- يستكمل امتحان الدور الثاني الفرقة الخامسة (دور مارس) لكليات الطب (بنين- بنات) نظام لائحة قديمة في٢٠-٦-٢٠٢٠م.

Advertisements

٨- يعقد امتحان الدور الثاني الفرقة السادسة (طب) (٢٠١٨-٢٠١٩)م: ٢٠-٦-٢٠٢٠م

٩- تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.

١٠- الاكتفاء في التطبيقات العملية بكليات التربية والشعب المناظرة لها وكلية التربية الرياضية بوضع درجات -من قبل الجهة المعنية- في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية.

١١- توضع درجات التدريب الميداني في شعب رياض الأطفال، وعلم اجتماع، وعلم نفس، في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية.

١٢- الاستمرار في التعليم عن بعد حتى يتم شرح المقررات النظرية شرحًا كاملاً، والاعتماد على التصحيح الإلكتروني والامتحان الإلكتروني في أكبر عدد ممكن من المقررات الدراسية لسرعة إعلان النتائج.

١٣- تعقد امتحانات التخلف للفرقة النهائية قبل بدء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠م حسب ظروف كل كلية وإمكانياتها المتاحة.

١٤- تعقد امتحانات التخلف للفرق غير النهائية بعد امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠م حسب ظروف كل كلية وإمكاناتها المتاحة.

١٥- حال تفاقم الوضع -لا قدر الله- يعقد الامتحان إلكترونيًا عن بعد في كل المقررات على مستوى الجامعة، على أن تُعَد بنوك أسئلة للقطاعات: أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والأقسام المناظرة لها، ويختار امتحان موحد لكل قطاع من هذه القطاعات، أو نموذج لكل قطاع في كل فرع، أو نموذج للبنين لكل قطاع في كل فرع، ونموذج للبنات في كل قطاع في كل فرع، والكلية التي تتوفر بها مقومات هذا النظام من الامتحان تعقد امتحانها لطلابها بمعرفتها في الموعد الذي ستحدده الجامعة.

١٦- تُعِدُّ الكلية امتحانًا خاصًا للطلبة ذوي القدرات والمهارات الخاصة الذين لا يتمكنون من الاختبار الإلكتروني عن بُعْدٍ، وتعد لهم لجان امتحان بالكلية في ضوء الضوابط المقررة وفي مواعيد أقرانهم.

١٧- تعد كل كلية من الكليات المستحدثة بنك أسئلة وتُجري امتحاناتها بمعرفتها لطلابها في الموعد الذي ستحدده الجامعة.

١٨- تعقد اختبارات تجريبية عن بُعْد من خلال الجامعة والكليات؛ للتعرف على معوقات هذا النظام من الامتحان، وما يترتب عليه من مشاكل ومخاطر، وإيجاد حلول لها، حتى لا تكون هناك أي مشكلة حال اضطرارنا للاعتماد عليها كليًا في هذا الفصل الدراسي.

بيان جامعة الأزهر