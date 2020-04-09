شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة في قريتي القيس وأبو جرح بعد إعلان رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبوجرج، والذي بدأ من 26 مارس، واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أي حالات إيجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وسيطرت حالة من الفرحة والبهجة على أهالي القريتين.

أكد المحافظ، أن الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز.

وأوضح، أنه حين تم التأكد من إيجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم إجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحين وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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أضاف المحافظ، أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينيه لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبيه وقائية، مقدمه من مؤسسه صناع الخير، بالإضافة إلى تخصيص 2000 كيلو من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس – 300 كرتونه مواد غذائية – 300 حقيبة منظفات طبيه، من مؤسسه مصر الخير.

هذا وقد كلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة بقريتي القيس، وأبوجرج، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19 حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته لقري الحجر تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية، حيث رافقه دكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، والدكتورة الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شريف مدحت مدير هيئة الاسعاف، وعدداً من الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للخروج بالوطن من هذه الازمة خلال الفترة الراهنة.

أفراح داخل قريتي القيس وأبو جرج بالمنيا بعد رفع الحظر

أفراح داخل قريتي القيس وأبو جرج بالمنيا بعد رفع الحظر