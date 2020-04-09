شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعية المصرية اللبنانية» تُطلق مبادرة للتبرع لـ«تحيا مصر» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن إطلاق مبادرة للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للشركات الأعضاء بالجمعية، التي تضم نخبة من كبرى الشركات المصرية واللبنانية العاملة في السوق المصري بالعديد من القطاعات الاقتصادية في الصناعة والتجارة والخدمات، وفي مجالات الزراعة والتمويل والبنوك والاستثمار المباشر والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والمقاولات والتشييد والبناء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقدته الجمعية، بنظام الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل أعضاء مجلس الإدارة.

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وصرح المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن المبادرة تأتي في إطار دور منظمات الأعمال في دعم الدولة، والشعب المصري، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.

وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن الجميع يعمل على نجاح المبادرة انطلاقا من الحس الوطني والإنساني والإيمان بفكر المسؤولية المجتمعية.

ووجهت الجمعية خطابات لكل الشركات الأعضاء لتلقي مساهماتهم لحساب صندوق تحيا مصر.

وأشار الدكتور نجاد شعراوي، أمين صندوق الجمعية، إلى أنه يتم الترتيب حاليًا مع مسؤولي صندوق تحيا مصر، لتسليم التبرعات التي يتم تحصيلها بشيكات بنكية باسم صندوق تحيا مصر- مواجهة الكوارث والأزمات.