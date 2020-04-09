شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكثف حملات التفتيش على المنافذ غير المرخصة لبيع التقاوي بالغربية وكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الامنية والرقابية، قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوي في محافظتي كفر الشيخ والغربية، وتم ضبط بعض المنافذ لبيع التقاوي بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر مخالفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف حاتم إبراهيم، في تصريحات صحفية الخميس، أن وزارة الزراعة كانت قد قامت بتجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضي دون أي زيادة، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الوزارة في حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الأكثر صلاحية، وأقل الأسعار ومنع التلاعب في الأسواق والاتجار في التقاوي بالسوق السوداء ووصول التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين، وبالإسعار المعتمدة من الوزارة.