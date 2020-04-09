محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، مجموعة من النماذج لمواضيع المشاريع البحثية.
ويتحدث الوزير، عن المشاريع المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويتناول بالشرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروعات البحثية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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