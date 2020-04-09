جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وقال فهمي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفات البناء التي تم رصدها في كل من المجاورة 2 بالحي 16 والمجاورة 4 بالمدينة، وذلك لمخالفة البناء للتراخيص الصادرة للقطعتين.
وشدد رئيس جهاز المدينة، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات رصد وإزالة المخلفات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه لاستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب المخالفات.
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