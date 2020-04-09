أمن الجيزة يطارد مروجي الكيف وحائزي السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملة تفتيشية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة وحائزة الأسلحة غير المرخصة. وأسفرت الحملة عنضبط 41 متهما بينهم 39 اتجارا وحالتا تعاطي بحوزتهم 1 كيلو حشيش، 25 قرصا مخدرا، 610 جرامات إستروكس، 180 جرام شادو، 325 جرام بودر و20 جراما نت نبات البانجو. في مجال قضايا الأسلحة النارية أمكن ضبط 12 قضية دفاع عن النفس بإجمالي مضبوطات (2 طبنجة عيار 9مم – 8 فرد خرطوش محلى الصنع – 24 طلقة مختلفة الأعيرة - بندقية خرطوش بامب أكشن). تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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