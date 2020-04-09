مكتب المكافحة يُطارد تجار السموم بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 عاطلين قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والعقاقير المخدرة على عملائهم بمدينة بدر ومنطقة الساحل.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة تاكسي قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسي ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، صاحب مكتب للمستلزمات الطبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته "10660 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.