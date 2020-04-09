الداخلية تضبط 119 قضية احتكار سلع و 923 قضية تموينية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية،ومراكز الشباب"وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 119 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 226 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 13 مكان "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتولت النيابة التحقيق.
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