في يوم واحد.. ضبط 185 قطعة سلاح و197 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مُكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمديريات الأمن. وأثمرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 185 قطعة سلاح ناري، 197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائي متنوع بمختلف المحافظات. وضُبط خلال الحملات تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، و18متهم لممارستهم أعمال البلطجة،180دراجة نارية مخالفة، و12 الف و745 مخالفة مرورية، وإعادة دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، فحص 90 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 17 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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