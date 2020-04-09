الأموال العامة تكشف لغز اختفاء مبالغ مالية من شركة تكنولوجيا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة لقيامهم باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محام بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا"شركة مساهمة مصرية"، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ مائة ألف جنية من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابيًا ضم (أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية).

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وكشفت التحريات استغلال المتهمين طبيعة عملهم بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة وذلك عن طريق اصطناعهم أُذون وأوامر شراء منسوبة للشركة وتزوير توقيعات مسئوليها وصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والأُذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة، وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنية من أموال الشركة واقتسامه فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولي الشركة، قامت مأمورية من الإدارة تمكنت من ضبط سالفي الذكر بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالقاهرة وعثر بحوزتهم على 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية وشركة تجارة واستيراد وتصدير، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة "مزورة بالكامل".

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.