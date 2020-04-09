باستخدام "التاكسي".. سقوط تُجار "الصنف" بنصف كيلو هيروين في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على 5 عاطلين قبل بيعهم نص كيلو هيروين على عملائهم بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كلٍ من (عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة تاكسي قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 جرام- مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسي ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.