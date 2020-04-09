حاول استغلال أزمة فيروس كورونا.. ضبط مليون قطعة مستلزمات طبية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مخزن بداخله 1.2 مليون قطعة مستلزمات طبية بقصد حجبها وبيعها بازيد من السعر لاستغلال أزمة فيروس كورونا في الجيزة.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم الحوامدية واتخاذها مكانًا لتخزين المستلزمات الطبية تمهيدًا لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم، وبتفتيشها أمكن ضبط ( 1,100,000) سرنجة، ( 11,000 ) قفاز طبى، ( 150 ) كمامة طبية، (3,700 ) جهاز قسطرة بول، ( 153 ) جهاز تنفس صناعى منزلى ، ( 4,000 ) ماسك بخار لأجهزة التنفس ، ( 10,000 ) وصلة وريد ،قرابة ( 5 طن ) قطن طبى "أكياس وزن 1 واحد كيلو جرام".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته وتخزين المضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.