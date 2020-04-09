استغل موقعه الوظيفي في الإسماعيلية.. ضبط أمين عهدة استولى على مبالغ مالية من عُهدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أمين عُهدة بالإسماعيلية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبلغ مالي. تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من مدير إحدى شركات الصناعات الغذائية؛ بقيام مندوب وأمين عهدة بالشركة مقيم بمحافظة الإسماعيلية باختلاس مبالغ مالية من عهدته. وكشفت التحريات أنه استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه مندوب وأمين العُهدة بالشركة والمنوط به استلام وتوزيع منتجاتها على العملاء وتحصيل قيمتها إلا أنه قام بالاستيلاء على مبلغ ( 55,300) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة جنيه مصري من عهدته دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة، مما أضر بأموالها بما هو قيمة المبلغ المستولى عليه، وتأكد ذلك بسؤال رئيس اللجنة المشكلة لجرد أعمال المذكور، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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