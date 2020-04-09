قبل استخدامها في تصنيع الكمامات.. ضبط شحنة أقمشة حاولت شركة تهريبها للخارج بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن، في إحباط محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر مطار القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام "مسئولي إحدى الشركات التجارية "تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة أثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة عن (2 طرد بوزن 34 كيلو جرام "مناديل قماش") لصالح الشركة عبر إحدى شركات الشحن الجوي، والمُرسلة لأحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

وبتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول بوليصةالشحن، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالي 34 كيلو جرام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري،إتساقاً والإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.