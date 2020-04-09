شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية «في يوم وليلة».. أطباء «العزل» بالإسكندرية يودعون «سويدية» تعافت من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت سائحة أجنبية، تحمل الجنسية السويدية، تدعى ميريت، والتي كانت محتجزة في مستشفى العجمي النموذجي «مستشفى العزل لمصابي كورونا المستجد»، على تسجيل فيديو مع الأطباء والفنيين والممرضات بالمستشفى قبل مغادرتها وتعافيها تمامًا وتماثلها للشفاء.

وطلبت السائحة الأجنبية التي غادرت المستشفى مع 49 حالة، تم تعافيهم من الفيروس، من أية جاد، فني صيانة أجهزة طبية في المستشفى، تقديم أغنية لرفع معنوياتها بمناسبة تعافيها من الفيروس اللعين قبل مغادرة المستشفى، حيث قامت الأخيرة بتقديم أغنية للمطربة وردة «في يوم وليلة»، والتي تفاعل معها الحضور وقتها، وهم الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، والدكتورة تيسيير مجدي، نائب المدير، وقاما بترديد الكلمات معها.

وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، خروج حالة جديدة من مصابي المستشفى، الخميس، بعد تعافيها تمامًا من الفيروس، مشيرة إلى أنه بتعافي الحالة الجديدة وتماثلها للشفاء يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن 50 حالة.