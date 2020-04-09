شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنوفية يتبرع بربع مرتبه لـ «تحيا مصر» لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء مجلس الجامعة لدعم صندوق تحيا مصر، ومساعدة العمالة غير المنتظمة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أكد «مبارك»، على أن هذه المبادرة تأتي تضامناً مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع في مواجهة الأزمات وتحدي العقبات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.