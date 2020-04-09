شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 4 سنوات.. طفلة مُصابة بكورونا تحكي عن الحجر الصحي بمستشفى قها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الطفلة مانولا أصغر متعافية من فيروس كورونا في مصر، تبلغ من العمر 4 سنوات، تفاصيل تواجدها في الحجر الصحي بمستشفى قها ورحلة شفائها.

وقالت في تصريحات لبرنامج «من مصر»، على شاشة «سي بي سي»، إنها كانت سعيدة، قائلة: «كل الأطباء كانوا كويسين، وكانوا بيجبيولي كل حاجة وحلويات كتيرة، وجابولي شيكولاتة وعصير».

هلال والد الطفلة مانولا المصاب الأول بالفيروس، والذي يعمل مرشد سياحي، قال في حديثه: «الوضع كان صعب، تلقيت إتصال من وزارة الصحة، وأبلغوني أن النتيجة إيجابية ونتائج زوجتي وطفلتي إيجابية وعلينا التوجه فوراً لتلقى العلاج، فتم نقلي لحميات حلوان بينما طفلتي كانت في مستشفى قها بصحبة خالها».

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خال الطفلة، أبانوب، قال عن فترة الحجر الصحي وتواجده مع الصغيرة: «دخلنا الحجر الصحي يوم 27 مارس، ومكنتش متخيل إن الوضع هيكون بالنظافة دي، الحجر كان نظيف للغاية، وكان فيه حاجات حلوة والدكاترة مش بتسيبنا وكان الأكل حلو والأطباء منضبطين للغاية».

وتابع: «لقيت كل الدعم من الأطباء وطاقم التمريض، وفريق الأطباء تعبانين للغاية، وبيكونوا موجودين في وقت الأدوية بمنتهى الانضباط، وأول متطلبه في أي وقت يكون عندك عشان يسهر على راحتك».

وعن التعامل مع ابنة شقيقته، قال: «كانوا بيجيبولها شوكلاتة وعصاير، وكل حاجة نفسها فيها وداخلين خارجين يلعبوا معاها ويتصوروا معاها، ويجيبولها حاجات عشان ياخدوا منها عينات الدم والحقن».