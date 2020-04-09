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شكرا لقرائتكم خبر عن «دوركم لا يقل عن الشرطة والأطباء».. قيادات «نظافة الإسكندرية» يساندون العمال (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه وفد من قيادات شركة نهضة مصر للنظافه بالإسكندريه بقيادة المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، رسالة تعضيد ومساندة، بعمل جولات تفقدية لزيارة العاملين بمناطق عملهم لتشجعيهم على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة، في مواجهة وباء كورونا.
وأكد «الخولي» خلال الجوله للعاملين بالشوارع أنهم درع الحمايه للمواطنين بالإسكندريه من انتشار الأوبئة، وأن دورهم لا يقل عن المجهودات المبذولة من رجال الشرطة والأطباء للسيطره وعدم تفشي فيروس كورونا .
وشدد «الخولي»، على عمال النظافة بضرورة التحلي بكافه وسائل الأمان لحمايتهم هم وذويهم، ونبه على جميع العاملين بضرورة استخدام وسائل الأمان وارتداء القفازات والكمامات بشكل دائم، حفاظا على سلامتهم وسلامه أسرهم.
وقال «الخولي»، إن قيادات الشركة تسعي دائما للوقوف إلى جوار أبنائها ورفع روحهم المعنوية، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وتأكيد دورهم الوطني في نظافة البيئة خصوصا خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهدها البلاد عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة نتيجة انتشار كورونا.
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