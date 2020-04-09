شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد عددًا من الشوارع والميادين ليلاً: تشميع مقهى ومصادرة جرار مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الأربعاء، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.

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وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى في وقت سابق، لافتاً إلى أن المحافظ وجه مسؤولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر

وأضاف «التوني» أنه خلال الجولة تم أيضاً ضبط جرار زراعي مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.

وأشار إلى أن اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبدالحميد حمدى مدير شرطة المرافق بالمحافظة، ضبطا خلال الجولة «خلاطة» تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.