أخبار مصر

تعرف على مواعيد صرف المرتبات لكافة الوازارت والهيئات والجهات التابعة لها

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف المرتبات لكافة الوازارت والهيئات والجهات التابعة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد معيط، وزير المالية، تقديم صرف مرتبات شهر إبريل، في جميع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر وتطبيق نظام جديد لبدء الصرف على مدار 4 أيام وليس في يوم واحد.

فتبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل حتى يوم 22 ابريل، هذا بجانب إنه تم توزيع مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على فترات لتقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى ومنع انتشار فيروس .

ويتمثل جدول توزيع المرتبات:

19 إبريل

No photo description available.

Advertisements

20 إبريل

No photo description available.

21 إبريل

No photo description available.

22 إبريل

No photo description available.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد صرف المرتبات لكافة الوازارت والهيئات والجهات التابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا