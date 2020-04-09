شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف المرتبات لكافة الوازارت والهيئات والجهات التابعة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد معيط، وزير المالية، تقديم صرف مرتبات شهر إبريل، في جميع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر وتطبيق نظام جديد لبدء الصرف على مدار 4 أيام وليس في يوم واحد.

فتبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل حتى يوم 22 ابريل، هذا بجانب إنه تم توزيع مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على فترات لتقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى ومنع انتشار فيروس كورونا.

ويتمثل جدول توزيع المرتبات:

19 إبريل

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20 إبريل

21 إبريل

22 إبريل