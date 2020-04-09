شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، رئيس جامعة المنصورة، تأجيل موعد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الـ7 على منصب رئيس جامعة الاسكندرية خلفا للدكتور عصام الكردي، الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بنهاية العام الجامعى الجارى 31 يوليو 2020، والذى كان مقرراً لها اليوم الخميس.

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ووفقاً للخطاب المرسل من رئيس اللجنة إلى رئيس جامعة الإسكندرية الحالي فإن قرار التأجيل جاء بسبب ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق.

وقال الدكتور رشدى زهران عضو اللجنة، إن اللجنة تسلمت الملفات الخاصة بالمرشحين على منصب رئيس جامعة الإسكندرية وتم دراستها بشكل كاف تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الـ7، بينهم المحافظ السابق عبدالعزيز قنصوة بعد تحديد الموعد الجديد.

وأوضح «زهران» – لـ«المصرى اليوم» – أن قائمة المرشحين على المنصب تضم كل من عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية السابق وعميد كلية الهندسة السابق ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والدكتورة حنان سعد عبدالحليم قطارة أستاذ إدارة الفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق السابق، كثانى سيدة تترشح للمنصب بعد الدكتورة هند حنفى، والدكتور إيهاب إبراهيم عبده أستاذ ورئيس قسم الفيزياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية والذى يعد وجها جديدا، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الحالى، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالى وعميد كلية العلوم السابق، والدكتور إبراهيم حسن جاد أستاذ بقسم النبات في كلية العلوم، والذى يعد وجهاً جديدا أيضاً، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة.