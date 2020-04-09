شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص ٤ مبانٍ بالمدينة الجامعية لـ«العزل الصحي» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن المحافظة خصصت 4 مبان بالمدينة الجامعية بمدينة الخارجة بطاقة استيعابية 543 حجرة، لاستخدامها عزل صحى في حالة الطوارئ ومواجهة فيروس «كورونا» المسجد.

وأضاف «محروس» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه البدء في تجهيز المبانى من خلال الفنيين والممرضين لتصبح جاهزة في حالة احتياجها، وذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والاستعداد الكامل لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وذلك من خلال التعقيم والتطهير والرش الوقائ، واتخاذ جميع سبل الوقاية بالمستشفيات والوحدات الصحية وأقسام العزل، مؤكدًا أنه لم تظهر بالمحافظة أية حالات مصابة بالفيروس حتى الآن، وسط اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على صحة المواطنين.