شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحليل لهن.. انتهاء فترة عمل 22 ممرضة بـ«عزل بالعجمي» واستبدالهن بآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سها مصطفى، نقيب تمريض الإسكندرية، أن النقابة على تواصل يومي مستمر مع فريق التمريض المنوط به تقديم الخدمة لمرضى فيروس كورونا (كوفيد 19) في مستشفى العجمي النموذجي (مستشفى العزل لمصابى كورونا) في الإسكندرية، لرصد ومتابعة حالتهن الصحية أولا بأول خاصة وأنهن على خط المواجهة الأول .

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وأوضحت «سها» – في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم استبدال الفريق الموجود في المستشفى والبالغ عددهم 22 ممرضة بعد انتهاء فترة عملهن في الحجر الصحي بالمستشفى بعد التأكد من سلبية التحاليل التي أجريت لهن قبل مغادرتهن المبنى، فيما تم الدفع بفريق جديد بدلا منهن لتقديم الخدمة الطبية للمرضى ولمدة 14 و28 يوماً .

وأشارت إلى أن النقابة لديها نحو 13 ألف عضو مقيد بجداولها، فضلا عن أعداد كبيرة أخرى غير مقيدة، حيث لا تشترط النقابة التسجيل في عضويتها للأعضاء الجدد .

وأوضحت أنه يتم امداد الفريق التمريضي بالمستشفى أول بأول بجميع الاحتياجات الخاصة بهم خاصة الامتعة الشخصية، فضلاً عن دعمهم بأدوية لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن النقابة تقوم بتوعية الممرضات بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات على محمل الجد من اللبس المعقم والماسك وارتداء البدلة الخاصة بمواجهة العدوى.