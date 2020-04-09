شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل أول شحنة من الاحتياجات الليبية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجرارى، عن وصول 44 حاوية مواد تنظيف، على متن أول رحلة بحرية قادمة من ميناء دمياط إلى ميناء طبرق البحرى، ضمن الخط البحرى لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية.

وقال الجرارى في تصريح صحفى، الخميس، إن هناك شحنات أخرى ستصل قريبًا تحمل مواد غذائية وطبية وخضراوات وغيرها.

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وقدم الجرارى الشكر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا على تواصله الدائم ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة بالتنسيق مع الجانب المصري، لتوفير الحاجات الأساسية طيلة فترة أزمة جائحة كورونا.

يذكر أن الغرفة التجارية الليبية المصرية تواصلت مع الجانب المصري لإنشاء خط تجاري عبر البحر في ظل الصعوبات التي فرضها فيروس كورونا بعد إقفال الحدود البرية بين البلدين.