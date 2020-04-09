شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن بث رسائل دعوية بالفيديو عبر "فيس بوك" وتدعو الأئمة للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن بث رسائل دعوية يوميًا على صفحة مبادرة معًا لخطاب ديني مستنيرعلى "فيس بوك".

وفتحت الوزارة، بحسب بيان لها اليوم، الباب أمام الأئمة والمفتشين ومن يعملون في الإدارة الإشرافية الدعوية أو القيادات في القطاع الديني والمديريات بوزارة الأوقاف الراغبين في المشاركة في الرسائل الدعوية بمقطع فيديو دعوي.

ووضعت وزارة الأوقاف ضوابط لهذه الرسائل الدعوية كما يلى:

- أن يكون إماما بالأوقاف أو من العاملين بالمجال الدعوي بالوزارة .

- أن يلتزم بالزي الأزهري كاملا في تسجيل الرسالة .

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-ألا يزيد مقطع الفيديو عن 3 دقائق ولن يلتفت إلى المشاركات التي تتجاوز هذا الوقت.

ووضعت وزارة الأوقاف رابط للأئمة لتسجيل المشاركة من خلاله

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق صفحة "وعي" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لنشر كل ما يتصل بمبادرة "معا لخطاب ديني مستنير"، حيث تهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع، وستقوم إدارة الصفحة بنشر العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وسوف تتاح هذه المادة الدعوية لكل الوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.