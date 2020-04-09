شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة للرئيس السيسي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 395 لسنة 2019 بالموافقة علي التعديلات المدخلة على برتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012 وذلك بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها (محافظات قنا - الوادي الجديد - وشمال سيناء والأقصر ) وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ونشرت المساحات المخصصة في كل محافظة في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم .

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وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 138 لسنة 2020 بازالة صفة النفع العام بإزالة صفة النفع العام عن مساحة ١٠.٥٤ فداناً تقريبا بناحية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وذلك نقلا من الاراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .