شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركية غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت منصات الدفاع الجوى بالجيش الوطنى الليبى، مساء الخميس، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الوفاق.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبي، إنه تم إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرق العاصمة طرابلس فوق محور عين زارة.

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كان الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى قد أعلن يوم الثلاثاء الماضى أن وحدات القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وأضاف المسماري، في إيجاز صحفي، أن اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات أجدابيا وقائد المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابي وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.

ولفت إلى أنه من أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين قائد مليشيا 42 حرامي، وصهر المليشياوي هيثم التاجوري، مؤكدًا كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.