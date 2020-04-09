شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة القوي العاملة، أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفاترئيس الجمهورية في هذا الشأن.

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وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة.