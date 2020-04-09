شكرا لقرائتكم خبر عن إلهى كثر البلاء وتفشى الوباء.. دعاء مؤثر لطفل لرفع جائحة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعاء مؤثر أداه الطفل زياد محمد خليل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والبلاء عن مصر والعالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص الدعاء الذى أداه الطفل زياد محمد خليل، وأرسله إلى الخليج 365 كما يلى:

إلهى من ذا يمد يده وتقطع

إلهى من ذا يلوذ بحماك فتطرده

إلهى كثر البلاء زاد العناء تفشى الوباء ومن سواك ربى تنجينا ومن سواك ربى تنجينا الله أكبر الله أكبر من كل ذاك

استغفر الله استغفر الله العظيم استجير بالله بالمجير

علمى بأن الله على كل شيء قدير

بالله أشهد علمى بأن الله على كل شيء قدير

بالله أشهد .. أشهد قدرتك وعجزى بالله أبوء بما قدمت وسوء صنعى

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تالله لا أنكر نعماك وجل ذنبى إلهى ومولاى

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأربعاء عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.