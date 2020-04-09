شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 41 طفلا وشابين مصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 41 طفلا، وشابين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بها عمال على الطريق الصحراوى الغربى بعد كمين الكرنك، اتجاه سوهاج مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، و تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة 41 طفل، وشابين، فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة عمالة على الطريق الصحراوى الغربي، بعد كمين الكرنك اتجاه سوهاج فى مركز أبوتشت، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: شهاب ماضى أبوبكر، 18 عامًا، ومحمد أحمد محمود، 17 عامًا، وأحمد همام جاد، 17عامًا، ومحمود محمد دكروني، 17عامًا، ومحمد عبده عبدالباسط، 14عامًا، وأنور وليد عزت، 13 عامًا، وعاصم همام جاد، 19 عامًا، وريهام رمضان أحمد، 14عامًا، وعمار أبو المجد عبدالباسط، 16عامًا،وشهاب أحمد عبدالباسط، 11عامًا، وعمر خلف الله عبدالواحد، 15عامًا، ومحمد جمعة محمد، 12عامًا، وأحمد أنور عبدالستار، 15عامًا، وجاد هاشم جاد، 11عامًا، وشعيب درديري، 24عامًا، وحسن يونس أبوالحمد، 13عامًا، ومصطفى ماضى أبوبكر، 13عامًل، ورحيم أحمد صبري، 12عامًا، ومحمد هاشم جاد، 14 عامًا، وعمر أحمد علي، 15عامًا، ومحمد ياسر عبادي، 18 عامًا، وفلاح محمد بدري، 13 عامًا، ورشاد ماضى أبوبكر، 13عامًا، وابراهيم رجب ابراهيم، 8 أعوام، وأمير عرفات فضل الله، 15 عامًا، وباهر بدوى صبري، 13 عامًا، وإيهاب عرفات فضل الله، 12عامًا، وعزت وليد عزت، 12عامًا، وأحمد حسن أبوالحمد، 11عامًا، وأحمد فتحى حسن، 15 عامًا، محمد كمال محمد، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود حسين، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف المالك محمود، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين يونس ابوالحمد، 15عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدى إبراهيم خضرى، 11 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم ابوالمجد عبدالباسط، 11عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالحميد محمود عبدالحميد، 23عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، واسلام بدرى محمد، 13عامًا،اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدى حجاج عبدالحافظ، 8 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد فيصل محمد، 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصابر خلف محمود، 7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

فرحة عادل عبدالحافظ، 11 عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، ونهلة يوسف محمد، 8 أعوام اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأفادت تحريات المباحث العامة أن السيارة كانت محملة بـ 43 شخصا أغلبهم من الأطفال من أفراد العمالة اليومية وكانوا فى طريقهم إلى إحدى المناطق الزراعية للمباشرة أعمال الفلاحة والزراعة.

Advertisements

تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.